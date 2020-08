Les châteaux de la Loire reprennent vie

Il y a près de cinq mois, le confinement avait débuté. Les lieux historiques et touristiques du pays ont ainsi été désertés. Durant cet épisode, les châteaux de la Loire étaient vides de monde, laissant place à un silence inédit. Aujourd'hui, ils rouvrent leurs portes et les visiteurs, majoritairement locaux, arrivent en nombre raisonnable. Quoi qu'il en soit, le confinement a tout de même eu du bon puisqu'il a permis aux propriétaires des domaines de penser à de nouveaux concepts.



