Les châteaux de la Loire se mettent dans l'ambiance de Noël

Durant les périodes de Noël, les châteaux de la Loire se parent de leurs plus beaux habits. A Chenonceau, près de 4 000 fleurs orneront le château durant les fêtes. Cette année 2019, l'atelier floral a choisi le thème des animaux fantastiques. Du côté d'Azay-le-Rideau, la visite est sous le signe de la gourmandise. Fruits confits, gâteaux, chocolat... sont utilisés comme support pour raconter l'histoire des rois. La Cité royale de Loches, quant à elle, plonge ses visiteurs dans un monde féerique.



