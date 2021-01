Les chauffagistes très sollicités en ce début d'hiver

Il a fait 2 °C dans la région de Hallennes-lez-Haubourdin ce jeudi matin. Les chaudières y sont donc très sollicitées.

Michel Danion, retraité, fait vérifier sa pompe à chaleur. Il n'arrive pas à obtenir la bonne température chez lui et il a alors fait appel à un chauffagiste. En cette période hivernale, le standard de "monchauffagiste.com" à Lille (Nord) ne s'arrête plus. Ça sonne en permanence pour des demandes d'intervention assez urgentes. "C'est entre 100 et 150 appels selon les jours", a dit Laurent Sueur, le responsable technique de l'entreprise.

Non seulement le froid n'arrange en rien à la situation, mais il y a aussi l'effet télétravail. Beaucoup plus de gens passent du temps chez eux. C'est le cas pour l'épouse de Jérémy Cotrez. Du coup, ils font tourner un peu plus le chauffage, mais leur chaudière a été endommagée mercredi. Pour la réparer, le couple a fait appel à un chauffagiste. Ce dernier a très vite trouver la panne. C'est l'allumage qui dysfonctionne. Le coût de l'intervention est de 40 euros. Notons qu'un contrat d'entretien coûte entre 100 et 200 euros par an.

