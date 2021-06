Les cigales se remettent à chanter dans les Bouches-du-Rhône

Tendez bien l'oreille, les artistes sont de retour pour vous chanter le tube de l'été. "Enfin, on les attendait, parce qu'on commençait à s'inquiéter pour elles quand même", lance une passante. Pour l'instant, seulement quelques solistes dans les arbres, les autres sont encore sous terre. "Elles sont en train de sortir. Elles sortent toutes en même temps et il y aura plein de trous dans le jardins. Après, elles grimpent sur les arbres", raconte une habitante. Mais bientôt, ce sera un véritable concert. "Ça fait partie de la Provence, ça fait partie de la vie. Sans cigales en Provence, ce n'est pas la Provence", se réjouit une dame.

Pour assister au récital, il y a des conditions : des températures élevées et un vent faible. Ainsi, la Provence fait entendre sa voix. "C'est magnifique de les entendre", se contente un passant. Et ne vous y trompez pas. Si ici on aime cette musique, c'est aussi parce qu'elle rythme les vacances. Une ode à la période estivale et à la douceur de vivre provençale.