Les cigognes commencent à repartir vers le sud

C'est une image rare et intrigante. Une nuée de cigognes venues de l'est du pays, de Belgique et d'Allemagne, parties pour la grande traversée vers leur lieu d'hivernage. Pendant leur périple d'un mois, ces majestueux oiseaux traversent la vallée du Rhône, survolent les Pyrénées et le détroit de Gibraltar pour se poser en Afrique du Nord. "Elles vont passer un hiver agréable en Afrique", confie un ornithologue.