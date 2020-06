Les cols des Alpes recommencent à grouiller de vie

Ce mercredi, prenons la route des grands cols des Alpes. Après plusieurs mois de fermeture, les activités y reprennent pour trois mois. Depuis le déconfinement, cyclistes et motards partent à l'assaut des géants des Alpes, en quête de sensations fortes. Du col du Mont-Cenis à celui de l'Iseran, découvrez des paysages tantôt verdoyants, tantôt enneigés. Un bonheur retrouvé à plus de 2 000 mètres d'altitude



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.