Les concours de sculptures de sable font florès à Saint-Michel-Chef-Chef

Armés de leurs pelles et de leurs mains, les candidats ont une heure pour bâtir des œuvres sorties tout droit de leurs imaginations. Les parents ne se font pas prier pour mettre les mains dans le sable et aider leurs enfants du mieux qu'ils le peuvent. "C'est ludique et en plus, ça fait marcher l'imagination de l'enfant. Il est heureux sur la plage et c'est ça qui est important", lance un père de famille.