Les Corses font le plein de soleil en ce début de printemps

REPORTAGE - Il flotte comme un air de vacances d'été à Ajaccio (Corse-du-Sud). En ce début de printemps, les habitants profitent pleinement du soleil.

Le printemps a débuté. Ce lundi matin dans le golfe d'Ajaccio, le thermomètre affiche quatorze degrés sur le sable tandis que dans l'eau, il devrait faire treize degrés. Si certains ont décidé de se lancer à l'eau, d'autres ne se sont même pas encore séparés de leurs pulls et doudounes. En Corse toutefois, on a le beau temps, la mer et on en profite. Ici, on a tout simplement l'avantage de pouvoir marcher dans un beau décor.

En ville, on a le temps de s'accorder une pause café au soleil bien méritée. Les Corses retrouvent un petit peu de bonheur et il n'y a pas plus important que le petit café du matin. "C'est la joie de vivre, c'est la douceur, on retrouve notre bel Ajaccio", s'est réjoui un habitant. "Le soleil, c'est le meilleur des médicaments quand on habite en Méditerranée", lance un autre.

Sur place, il flotte comme un air de vacances estivales. "On est bien content d'être chez nous", a énoncé une passante. Et ce beau temps ne sera pas éphémère, les températures vont même s'envoler avec plus de 18 degrés prévus d'ici la fin de la semaine.

