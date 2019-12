Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : dans le Nord, la maison illuminée de la famille Willeman

Dans le Nord, illuminer les maisons à Noël est une tradition. Mais celle mise en avant par le correspondant local du JT de 13 heures de TF1, dans le cadre de l'opération "Votre coup de cœur de Noël", fait encore plus fort. A Vieux-Condé, près de Valenciennes, la famille Willeman se prépare dès le mois d'octobre pour les fêtes de Noël. Elle fait briller de mille feux sa maison en y installant tout un tas de lumières, de la façade au jardin. Des illuminations gigantesques et des décors tous faits maison. Emilie, Frédéric et leurs trois enfants partagent ainsi la féérie de Noël avec tous ceux (et ils sont nombreux) qui veulent en prendre plein les yeux, le tout gratuitement.