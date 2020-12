Découvrez le gagnant des "coups de cœur de Noël" 2020 du 13H de TF1

Les votes ont été nombreux et la compétition a été rude, mais le reportage ayant remporté le plus de suffrages est celui de Sébastien Hembert, le correspondant de TF1 en Picardie. Il s'agit des illuminations de la cathédrale d'Amiens. Son coup de cœur remonte à quinze ans en arrière quand il attendait dans le noir et le froid sur le parvis de l'édifice, qui s'est soudainement illuminé : "Quelques couleurs sont apparues comme des lucioles sur plusieurs statues du tympan principal de la façade. Premier émerveillement ! Et enfin toute la cathédrale s'est colorée de vert, de bleu, de rouge et d'ocre. J'étais alors fasciné par cette illusion", se souvient-il. Si vous l'avez raté, retrouvez son reportage ci-dessous.