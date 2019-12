Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : dans le Gers, le foie gras de la famille Gesta

A Castelnau-Barbarens, dans le département du Gers, le canard est une affaire de famille chez les Gesta. C'est dans la cour de la ferme familiale que les volailles sont élevées et se baladent à leur guise. La garantie d'un art de vivre qui rime avec douceur et plaisir du palais. La devise des Gesta est d'ailleurs "canard heureux, canard savoureux". Et ici, tout est bon dans le canard, spécialement le foie gras. Ce foie gras, produit dans la pure tradition, sera sur toutes les tables de Noël.