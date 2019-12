Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : dans le Morbihan, les illuminations de Rochefort-en-Terre

À Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, la magie de Noël opère à chaque mois de décembre grâce aux illuminations. Le village historique se voit alors valorisé par des milliers de lumières douces et une quinzaine de kilomètres de guirlandes. Les visiteurs sont subjugués, non seulement par les décors, mais également par les trésors qui se cachent derrière chaque recoin. Depuis une vingtaine d'années, cette tradition fait rêver petits et grands. C'est le coup de coeur de Laurent Giraudineau.