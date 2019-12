Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : en Auvergne, les boules en verre de la verrerie du Marais

A Riom, dans le Puy-de-Dôme, la verrerie du Marais n'est pas un atelier comme les autres. Ce lieu d'exception regroupe à la fois un véritable savoir-faire artisanal, du talent et de la féerie. On y retrouve également la magie de Noël grâce notamment à ses boules de Noël authentiques. Nicolas Diverchy les conçoit minutieusement à partir d'une fine couche de verre, puis y rajoute des couleurs et des décors plus ou moins compliqués. C'est le coup de coeur de Guillaume Frixon.