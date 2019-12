Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : en Bretagne, les poupées de l'église de Port-Launay

Les 32 personnages de la crèche de Noël de Port-Launay fêtent cette année leurs 166 ans. Ces miniatures bretonnes fragiles et délicates sont classées aux Monuments historiques. Nécessitant des soins et du respect, elles sont bichonnées par une poignée de bénévoles, qui donnent de leur temps en mémoire de ceux qui en ont pris soin depuis un siècle et demi. En Bretagne, ces poupées sont les très rares survivantes d'un passé révolu.