Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : en Haute-Savoie, la maison du père Noël

La maison française du père Noël à Saint-Blaise (Haute-Savoie) est une demeure féerique qui vous plonge dans le quotidien de l'homme à la barbe blanche et de ses lutins. Un lieu exceptionnel pour retomber en enfance et faire passer des moments inoubliables aux tout-petits. Dans ce lieu, il est aussi possible de rencontrer le père Fouettard et le marchand de sable, mais aussi d'écouter une belle histoire racontée par la mère Noël. C'est le coup de coeur de Gaëlle Charnay, correspondante en Rhône-Alpes.