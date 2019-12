Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : la clinique de poupées de Chartres

Dans le centre-ville de Chartres trône une boutique assez particulière. L'établissement n'est autre que l'antre de poupées anciennes, datant de plus d'un siècle ou des années 60 et 70. Pour les collectionneuses, c'est la caverne d'Alibaba. Hormis la vente, la boutique fait aussi office de clinique. Depuis 30 ans, Véronique Derez restaure les poupées malades. Elle soigne les articulations ou les cicatrices, même les plus anciennes. Un métier rare qui a encore de beaux jours devant lui. C'est le coup de coeur de Cécile Madronet pour la région Centre-Val de Loire.