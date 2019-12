Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1 : la veillée de Noël en Corse

En Corse, la veillée de Noël est l'un des moments forts de l'hiver. À cette occasion, tous les habitants des villages se retrouvent pour un moment de partage et de convivialité. Pendant que certains se prêtent aux chants traditionnels et aux chansons populaires, d'autres préparent les fameux figatelli et la polenta de châtaigne. C'est le coup de coeur de Patrice Roubaud.