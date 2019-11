Les danses régionales (1/4) : le fest-noz, un bal typiquement breton

Le fest-noz, un bal typiquement breton, est très prisé à Sainte-Hélène-Sur-Mer, dans le Morbihan. Les Hélénois aiment s'y retrouver pour se divertir, s'amuser et passer du bon temps ensemble. En Bretagne, les fest-noz ont lieu tous les samedis et les fest-deiz, tous les dimanches. A chaque bal, il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Les jeunes ne sont pas en reste.