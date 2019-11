Les danses régionales (3/4) : les guinguettes d'Île-de-France, une tradition qui revient à la mode

A Champigny-sur-Marne, en Île-de-France, la tradition des guinguettes perdure. Dans ces bals populaires, on vient pour manger, pour discuter et bien sûr pour danser. D'ailleurs, toutes sortes de musique y sont jouées que ce soit du jerk, du twist ou encore du slow. Et au fur et à mesure que la chanson s'élance, les couples se forment sur la piste comme au temps où les bourgeois et les ouvriers de Paris venaient s'encanailler sur la rive de la Marne.