Normandie : les enfants s'éclatent en colonie de vacances

Après tant d'émotion, il faut se reposer. En effet, dès le lendemain, les activités commencent et qu'importe la météo, il en faut plus pour décourager les enfants. "C'était bien. Il y avait beaucoup de vagues et c'était drôle", lance un enfant. "On est heureux de voir leurs sourires et leurs petits cris", explique Amélie, animatrice. Les gros chagrins de la veille sont oubliés. Les voilà prêts pour une colonie de vacances pleine de bonne humeur.