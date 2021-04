Mais pourquoi ces habitants du Nord ont-ils vu leur facture d’eau exploser ?

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Quand Ingrid a découvert sa dernière facture d’eau, elle ne s’attendait pas à ça. "Elle a fait fois trois voir fois quatre, c’est énorme", affirme-t-elle décontenancée. La facture affiche près de 800 euros de plus cette année. Pourtant, les habitudes de la famille n’ont pas changé. Alors, depuis quelques semaines, elle fait très attention à sa consommation du fait de son budget déjà serré. "Je restreins toute la famille. On minimise l’eau parce que je ne peux pas me permettre de payer autant tous les mois et je ne comprends pas encore pourquoi", poursuit-elle.

Ingrid n’est pas la seule. À Santes, plusieurs habitants ont eu la même surprise. C’est le cas de Brigitte qui a vu ses factures d’eau augmenter de 80% par an. Cependant, elle a identifié la cause : l’installation d’un nouveau compteur. "On s’est aperçu qu’on consommait davantage par rapport à l’année précédente", déclare-t-elle. C’est pourquoi elle a appelé le gestionnaire de l’eau. Celui-ci a expliqué ce phénomène par le fait qu’elle soit plus souvent chez elle avec le confinement et un ancien compteur qui sous-évaluait sa consommation réelle. Brigitte ne comprend pas non plus. "Confinement ou pas confinement, on est à la maison, on prend toujours une douche par jour donc on n’a pas changé nos habitudes de vie", assure-t-elle.