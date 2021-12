Les fidèles se préparent à célébrer Noël

C'est la dernière répétition avant la messe de Noël. Une paroissienne d'Allauch (Bouches-du-Rhône) et ses enfants joueront une petite scène biblique, mais il faut aussi composer avec les imprévus. "Il y a un des enfants qui est positif et un cas contact. Du coup, il a fallu redistribuer les rôles et supprimer une scène", explique-t-elle. Pas de quoi inquiéter le curé d'Allauch pour autant. Pour lui, les fidèles seront au rendez-vous ce vendredi soir. "Parce que Noël, de toute manière, c'est une fête qui est toujours bien inscrite dans la tradition provençale. Et Allauch a une couleur particulière, ce qui fait qu'il y a du monde qui se déplace pour cette fête, même dans la nuit", confie le père Matthieu Desjardins. A messe particulière, tenue de choix. Le curé portera une chasuble dorée.