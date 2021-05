Les fleurs en fête à Doullens

Au cœur de la citadelle de Doullens (Somme), un jardin éphémère s'est installé. Au soleil retrouvé, les fleurs s'épanouissent pour le plus grand bonheur des amoureux du jardin. Iris, clématites, pivoines... le public est venu les acheter. Mais il vient aussi et surtout pour avoir de bons conseils.

Et puis, on y trouve des fleurs très rares. Ici, certains rosiers sont aux plantes ce que les voitures de collection sont à l'automobile. Jean-Lin Lebrun, créateur de roses, a 600 variétés en collection et en expose 150. Son stand attire particulièrement, d'autant plus qu'il a une excellente réputation au niveau national.