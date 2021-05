Les fleurs, LE cadeau de la fête des mères

Classique ou plus originale, la pivoine dévoile toutes ses couleurs quand elle s'ouvre. Pour Stéphanie Panaït, c'est la fleur du printemps à offrir aux mamans. "C'est une des fleurs les plus nobles, de par déjà le fait qu'on les attend. On n'en a pas toute l'année", explique-t-elle. "C'est LE cadeau le plus adapté pour la fête des mères", rajoute-t-elle.