Les fraises de Plougastel, un goût de printemps irrésistible

La fraise de Plougastel annonce l'arrivée du printemps. Sur le marché de Lesneven (Finistère), chacun a son petit secret pour la déguster. Nature, avec du sucre ou de la crème fraîche, c'est la plus belle et la meilleure, selon les Bretons. C'est également l'une des plus précoces cultivées dans le pays. Sur le stand de Marine, les fraises de Plougastel se vendent à quinze euros le kilo. Sur la presqu'île, c'est avant tout un symbole. La fraise se cultive ici depuis trois siècles. En Bretagne, toutes les conditions sont réunies pour favoriser la pousse de ce fruit.

À Plougastel-Daoulas, on récolte une tonne de ces fruits rouges par jour, avec patience et doigté. On les prend délicatement dans la main et on les coupe avec l'ongle. Sous ces voûtes de fruits, un parfum léger et sucré adoucit le travail. Depuis sept ans, à chaque printemps, Chantal Bouguen-Le Doaré vient cueillir les fraises sous ses serres. "C'est la saison idéale, il ne fait pas trop chaud", se réjouit-elle. Un renouveau printanier et une petite touche de rouge qui resteront sur les étals jusqu'en juillet.