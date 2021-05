Les Français à l'heure de leur premier week-end déconfiné

Aux abords de la gare de Lyon-Part-Dieu ce vendredi matin, il souffle un vent de liberté. La limite de dix kilomètres est terminée et vive les voyages dans l'Hexagone. "Ça me permet d'aller voir ma mère qui a 97 ans et qui vit à 500 km", se réjouit une dame. "Notre fils va prendre un plaisir de nous faire visiter des endroits sympas autour de Toulon. On va passer un très bon week-end, surtout qu'ils annoncent un super temps", lance un autre voyageur. Qui aurait pu penser que prendre le train procure de si belles émotions. Les gens sont contents et impatients. Des retrouvailles et des envies d'ailleurs organisées depuis plusieurs jours en famille ou entre amis.