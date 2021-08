Les goélands effraient les habitants et les touristes aux Sables-d'Olonne

C'est un excellent partenaire de jeu pour certains. Gabriel, cinq ans, a trouvé son activité de la journée : chasser les mouettes. Avec les goélands, ces oiseaux sont tout un symbole pour les vacanciers. "Quand on a commencé à les entendre et à les voir, on se dit ça y est, les vacances commencent", lance l'un d'entre eux. Mais attention, le goéland fait chaque jour de nouvelles victimes. "Mon fils a laissé ses frites à la vue sur le banc et le goéland est venu et a chopé la nourriture", raconte une mère de famille.