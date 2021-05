Vaccinés, ces grands-parents profitent enfin de leurs petits-enfants

Ce long pont de l'Ascension a un goût particulier pour de nombreuses familles qui peuvent enfin passer du temps ensemble. Tôt ce jeudi matin, Marie-Paule et Robert terminent les derniers préparatifs. À l'étage, dernière inspection des chambres. Les lits sont faits. Ils attendent la venue de leurs petits-enfants, Coline et Maxine, qu'ils n'ont pas vu depuis plus de cinq mois. Des retrouvailles enfin possibles avec la fin de la règle des dix kilomètres. Autre bonne nouvelle, ils sont désormais vaccinés et donc rassurés.