Les grues cendrées investissent le lac du Der avant de rejoindre le sud de l'Europe

L'arrivée de l'hiver invite les grues cendrées à repartir vers des contrées plus chaudes, dans le sud de l'Europe. Comme chaque année, elles font une halte au lac du Der, en Champagne, pour se ravitailler. Une migration qui donne lieu à un spectacle exceptionnel dont se délectent les ornithologues amateurs et les amoureux de la nature. Cette année 2019, les grues étaient plus de 200 000 à se rendre au lac. Quasiment un record.



