VIDÉO - Les horaires d'hiver de la SNCF "rendent la vie impossible" aux habitants des petites communes

"Je suis lycéenne à Marmande, ça me fait me lever beaucoup plus tôt. Mes parents ne sont pas forcément là", déplore une jeune fille. "Les horaires n'ont pas été pensés du tout par rapport à la vie quotidienne des gens, ça nous rend la vie impossible", poursuit une femme.

Jusqu'alors, pour les habitants des petits villages, les heures de passage étaient adaptées au rythme de vie de chacun. Mais bientôt, toute une nouvelle organisation très contraignante va devoir se mettre en place.

"Soit on arrive beaucoup trop tôt, soit on arrive en retard. Par rapport au travail, c'est compliqué. Et les employeurs ne sont pas tous arrangeants", se désole une passagère. Une autre abonde : "Ça ne tient pas du tout compte de nos problématiques et de nos besoins. On a des enfants, avec les nouveaux horaires, on a l'impossibilité de pouvoir les emmener à la crèche ou à la garderie et de les récupérer le soir".