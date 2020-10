Les horloges comtoises, une tradition qui perdure

Alors qu'on ne fabrique presque plus d'horloges, des artisans les restaurent toujours avec passion. À chaque heure une sonnerie et à chaque seconde un mouvement de balancier, ce qui nous berce par une histoire de plus de trois siècles. L'entreprise Converset est aujourd'hui l'une des dernières à remettre des horloges comtoises en état. Seulement une dizaine d'horloges traditionnelles sont restaurées chaque année dans cet atelier. Depuis trois générations, ils se battent pour préserver ce savoir-faire.



Les pendules franc-comtoises ont longtemps été un repère d'abord dans les fermes du Jura puis dans de nombreux foyers. Une allure tant appréciée par le passé mais qui est devenue désuète. Pour relancer la production, la famille Converset a décidé de proposer des modèles moins encombrants avec des structures plus modernes. Horloger depuis près de 20 ans, Thomas Karbiche a aujourd'hui à cœur de former la relève.