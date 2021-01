Les îles de l’Atlantique : cap sur Houat

Certains jours d'été, on peut compter jusqu'à 400 voiliers au mouillage tout au long de la grande plage d'Houat. Cet hiver, l'endroit est beaucoup plus calme. "Découvrir l'île quand il n'y a personne, c'est un enchantement pour moi. Je ne pourrais plus vivre ailleurs je pense", confie May de Fougerolles, propriétaire du Fort d'En Tal. Cet édifice, qui appartient à sa famille depuis près de 100 ans, a été transformé en chambre d'hôtes et est le seul gite ouvert sur l'île en cet hiver de Covid. Si l'île accueille jusqu'à 2 000 visiteurs par jour en saison haute, les seuls touristes de la semaine sont ce groupe d'étudiants.