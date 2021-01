Les îles de l’Atlantique : cap sur Yeu

A l'île d'Yeu (Vendée), on ne s'ennuie jamais. Quand il fait mauvais temps, on s'installe devant la cheminée, quand il fait beau, on profite du paysage et quand il y a des tempêtes, on va sur la côte pour contempler la mer qui se déchaîne. En temps d'hiver, que font les Islais ?