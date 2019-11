Les jardiniers préparent la terre pour l'hiver

L'automne va se terminer pour laisser place à l'hiver. Dans les potagers, les jardiniers se mettent à pied d'œuvre pour préparer la terre à la nouvelle saison. À Saint-Cyr-sur-Loire, en Indre-et-Loire, Jean-Paul et Daniel ajoutent du fumier de champignon dans leur potager. Un impératif pour équilibrer les terrains argileux. En même temps, ils en profitent pour récolter les légumes d'hiver.



