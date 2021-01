Les jardiniers trouvent quand même de quoi s'occuper même en hiver

En janvier, le potager offre encore de belles récoltes. Poireau, betterave, radis... chez Christian, le menu hivernal vous met en appétit. Et avec les céleris, il souhaite notamment préparer un plat à base de chair de crabe et de mayonnaise fait maison.

Dans le jardin voisin, Jean-Paul a ralenti la cadence. "Je pars du principe que le jardinier et le jardin se reposent en hiver", révèle-t-il. Les végétaux et les restes de légumes nourrissent alors le sol jusqu'au printemps. L'occasion pour lui d'éclaircir ses groseilliers. Et pour obtenir de nouveaux arbustes, il plante un jeune rameau à 25 cm de profondeur. Il bourgeonnera l'année prochaine et en troisième année, on pourra cueillir ses fruits.