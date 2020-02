Les jardins potagers de Chambord reprennent vie

Sur la prairie des casernes du château de Chambord, plusieurs jardiniers s'attellent à reconstituer un verger, autrefois cultivé par quatorze fermes du domaine. Pommiers, néfliers, noyers... 1 000 arbres viendront fleurir cette parcelle de cinq hectares. Pour cette renaissance agricole, pas question d'utiliser les techniques de l'époque : la permaculture et le bio sont les maîtres mots. Pendant les beaux jours, les touristes pourront déguster ces fruits et légumes dans les restaurants du domaine.



21/02/2020