Les lacs du Jura sublimés par l’hiver

Perchés à plus de 700 mètres d’altitude, on repère le lac d'Ilay avec sa petite île, le lac de Narlay aux eaux profondes et les lacs siamois, le Petit et le Grand Maclu, reliés par un cours d'eau. Leurs rives font le bonheur des promeneurs et des bicyclistes. Ce groupe d'amis, par exemple, parcourt les quatre lacs toute l'année, été comme hiver, à condition d'avoir le bon équipement.