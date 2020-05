Les lieux emblématiques du Gard, enveloppés d'un doux silence

Confinement oblige, les plus grands sites touristiques du Gard sont fermés au public. Des arènes de Nîmes au pont du Gard, en passant par les Jardins de la Fontaine, on n'entend plus que le doux bruit du silence. Ce qui ne déplaît pas aux habitants, qui se réapproprient à nouveau les lieux. Le confinement a été l'occasion pour les Nîmois de redécouvrir leur ville et de renouer des liens sociaux. Et malgré le calme, la ville et ses monuments n'ont pas perdu de leur charme.



