Les lotos de village font leur retour

Concentrés sur leurs grilles de loto, les joueurs espèrent avoir les bons numéros. Après un an et demi d'arrêt à cause de l'épidémie, le loto des villages fait enfin son retour dans le respect des normes sanitaires. Installés, les joueurs peuvent retirer leurs masques, mais pour se déplacer, ceux-ci restent obligatoires. Un siège doit également rester libre entre chaque groupe de participants. Mais malgré les restrictions, ils sont heureux de faire leur activité préférée. "Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, de pouvoir voir l'animateur et puis de ne plus être confiné déjà" ; "On peut voir les amis et toutes les connaissances. C'est vrai que ça faisait longtemps", lancent des joueurs.