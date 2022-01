Les marais de Brière dans la torpeur hivernale

Cette étendue d'eau appartient depuis 600 ans aux Briérons. Entre eux, les habitants protègent le deuxième plus grand marais de l'Hexagone. La réserve naturelle est notamment un havre de paix pour les milliers d'oiseaux. "C'est un endroit magique où on peut voir les oiseaux de très près dans leur univers au calme. C'est un spectacle permanent et on s'en lasse jamais", confie Christophe.