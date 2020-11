Les Marseillais retrouvent avec bonheur leur marché aux santons

Covid-19 oblige, le marché aux santons sera différent cette année. Il a été aéré au maximum pour respecter les protocoles sanitaires et avoir une jauge la plus favorable possible. Il y aura également moins d'animations et moins de santonniers. Seulement une vingtaine sera présente au lieu de la trentaine habituelle. Mais pour les Marseillais, cela importe peu, car pour eux, la foire aux santons est une institution depuis 1803. Synonyme de joie et de bonheur, c'est aussi une occasion pour découvrir des nouveautés.