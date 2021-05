Les melons arrivent sur les étals dans l'Hérault

Avec une chair appétissante et juteuse, ces fruits gorgés de soleil sont très attendus par les clients. "Depuis un mois ils nous disent : les melons quand est-ce que ça arrive ?", a lancé Eva Canovas. En arrivant, ces melons apportent avec eux un petit air d'été. "Ça sent les beaux jours et la chaleur", a affirmé une cliente.

Le prix peut descendre jusqu'à trois euros en fin juin et début juillet, mais les premiers restent cher avec 6,80 euros le kilo. Certains melons, en revanche, viennent d'être cueillis juste à côté, à une vingtaine de kilomètres. Il faut d'abord avoir le coup d'œil pour repérer la bonne couleur, et ensuite les toucher pour être sûr qu'ils soient mûrs. Cette année, les melons ont une dizaine de jours de retard à cause des températures plus fraîches. La chaleur devrait arriver dans les prochains jours et la récolte va se poursuivre jusqu'à la mi-juillet.