Les merveilles du Pays basque (1/4) : rencontre avec les pottoks

Entre Ascain et Espelette, les pottoks sont les seigneurs des montagnes basques. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ces poneys basques évoluent dans les massifs. Chaque troupeau a un périmètre défini, qui se transmet de génération en génération. Les pottoks passent les mois d'hiver à la ferme et le plus clair de leur temps en liberté. Longtemps utilisés pour leur viande et les travaux agricoles, ils entretiennent aujourd'hui les montagnes et sont dressés pour des concours.