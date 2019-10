Les métiers rares (3/4) : la matelasserie traditionnelle, un savoir-faire qui séduit les écologistes

Au pied de la Butte Montmartre, à Paris, se trouve l'atelier de matelasserie de Tony Sasia. C'est l'un des derniers artisans à fabriquer des matelas en laine. Il produit des literies traditionnelles de qualité, entièrement naturelles et sur mesure. Pour confectionner un lit à une place, il lui faut quinze kilos de laines. Son savoir-faire s'acquiert en partie par la pratique. Bien qu'il soit délaissé face aux produits synthétiques, le matelas en laine connaît un regain d'intérêt auprès des clientèles écologistes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.