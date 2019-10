Les métiers rares (4/4) : fabricant de parchemin, une exigence de précision et de patience

Le parchemin est une matière luxueuse, unique et sensuelle qui sert de support d'écriture. Dans la famille de Frédéric Dumas, sa fabrication est un savoir-faire qui se perpétue depuis près d'un siècle. C'est un métier d'art qui requiert de la précision et de la patience, car la transformation d'une peau de bête en parchemin dure un mois et demi. Ce processus est composé d'une quarantaine d'étapes, accompagnées de gestes maintes fois répétés dans une pure tradition familiale.