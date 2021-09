Les mogettes, l'or blanc de Vendée

Après le travail au champ, vient un moment plus calme et frais : l'écossage. Une activité qui réveille des souvenirs chez Jean-François. "Avec ma grand-mère et mon grand-père, et le Titi aussi était présent, on écossait des mogettes. C'était sympa", raconte-t-il. Vient ensuite le moment de les cuisiner. Pour ce faire, Jean-François fait revenir beurre, ail, persil, oignon, thym et romarin avant de verser les mogettes. Il rajoute ensuite de l'eau, puis 30 à 40 minutes plus tard, elles sont prêtes. Cuites al dente, à Coulon (Deux-Sèvres), on ne s'en lasse pas.