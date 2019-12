Les Nadalets, une tradition ancestrale de Noël à Castres

À Castres, dans le Tarn, les Nadalets commencent tous les soirs par "le grand balandran". C'est une tradition qui demande une certaine prouesse physique. En effet, pendant les jours précédant Noël, les carillonneurs sonnent les cloches chaque soir et doivent à la fois gravir 120 marches. De nombreux chants de Noël raisonnent dans la ville. De leur côté, les habitants s'en donnent à cœur joie en reprenant ces airs de fête, que ce soit dans les rues ou sur le marché de Noël.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.