Les Napolitains inconsolables après la mort de Maradona

En Italie, Diego Maradona était considéré comme un génie du ballon rond. Ce jeudi matin, des centaines de Napolitains, orphelins, se sont regroupés devant le stade San Paolo. "C'était notre lueur d'espoir, notre porte-voix. Avant, la parole on ne l'a jamais eu", confie l'un d'eux. La parole, certains la prennent aujourd'hui pour chanter son prénom. D'autres ne trouvent plus les mots.

Le plus incroyable avec la ville de Naples et Diego Maradona, c'est que l'amour dure depuis plus de 30 ans. Il a quitté le club il y a trois décennies, mais il s'affiche encore ici partout et pas uniquement ce jour. Un petit musée lui est a été consacré, un coin populaire au cœur de Naples.