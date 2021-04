Les olives niçoises, un savoir-faire ancestral

À l'apéro, l'olive niçoise se déguste en un clin d'œil. Pourtant, elle reste sur l'arbre durant un an. Alors, pour que ce produit bénéficie de l'Appellation d'origine protégée, les branches sont consciencieusement peignées. Quant aux fruits, ils sont ramassés dans les filets à maturité. "On les a bichonnés, taillés et suivis. On vient les voir chaque semaine", explique Jean-Philippe Frère, l'un des derniers producteurs de la région. Les olives sont cultivées depuis l'Antiquité.