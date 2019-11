Les cabanes à huîtres de Leucate, un paradis pour les gourmands

À Leucate, dans l'Aude, les gourmands peuvent déjà avoir un avant-goût des fêtes en savourant des huîtres fraîches au beau milieu du port ostréicole. Et si elles sont aussi bonnes, c'est qu'on va les chercher tout près, dans l'étang de Leucate. Théo Boniface, ostréiculteur, les récupère lui-même. Il approvisionne aussi des poissonniers et des restaurants, mais 50% de sa production est servie directement dans son atelier. Comptez entre cinq et dix-huit euros pour une assiette de coquillages.